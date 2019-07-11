أكثر من 1.5 مليون ريال غرامة بحق 47 مخالفاً لأنظمة الثروة الحيوانية

طالت غرامة مالية قدرها مليون و511 ألف ريال فرضتها وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم الأربعاء، 47 مخالفاً لأنظمة الثروة الحيوانية والمهن الطبية البيطرية والرفق بالحيوان خلال شهرَي مايو ويونيو 2019.
من جانبه، أوضح مدير عام إدارة الصحة والرقابة البيطرية بالوزارة، علي الدويرج، أن المخالفات المسجلة تمثلت في: “بيع منتجات حيوانية محلية غير آمنة للاستهلاك البشري”، و”عدم تمكين فرق التقصي الوبائي البيطري من سحب العينات”، و”عدم توفير الظروف المعيشية المناسبة للحيوانات في منافذ البيع”.
كما تضمّنت المخالفات؛ “بيع حيوانات مريضة”، و”عدم توفير الإشراف البيطري المختص على بعض مشاريع إنتاج الثروة الحيوانية”، ومخالفات متعلقة بتراخيص المنشآت، ومخالفات لنظام المستحضرات البيطرية تمت إحالتها إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء.وفق “أخبار 24”.
وتوزّعت المخالفات على عدد من مناطق المملكة، حيث جاءت منطقة مكة المكرمة أولاً بعدد 27 مخالفة، تلتها منطقة الرياض بـ 6 مخالفات، ثم منطقتا القصيم وجازان بعدد 5 مخالفات لكل منهما، فمنطقة عسير بـ 3، وأخيراً مخالفة واحدة في المنطقة الشرقية.
فيما طالت العقوبات بعض ناقلي الحيوانات إلى منطقتي مكة المكرمة والمنافذ المقدسة، وذلك لعدم تعاونهم مع فرق الحج البيطرية، كما شملت العقوبات طبيباً بيطرياً استخدم مركبات محظورة لتغيير شكل الإبل.