هيئة حقوق الإنسان: هذه مهامنا عند زيارة المساجين والموقوفين

أوضحت هيئة حقوق الإنسان طبيعة مهامها المتصلة بزيارة السجون ودور التوقيف، وما تحرص على التحقق منه عند تنفيذ هذه الجولات التفقدية.
وأفادت الهيئة بأنها تتحقق من نظامية التوقيف واستناده على أوامر مسبَّبة ومحددة المدة، ومن نظامية إجراءات التحقيق، وعرض الموقوفين على المحاكم المختصة بقضاياهم.
وتتأكد الهيئة كذلك من عدم بقاء أي محكوم في السجن أو دار التوقيف بعد انتهاء محكوميته، ومن مناسبة الطاقة الاستيعابية لمرافق السجون لعدد النزلاء الفعلي.
كما تتحقق هيئة حقوق الإنسان من حالة المباني ومدى مراعاتها لذوي الإعاقة، ومن تصنيف النزلاء، وتوفير السجون لمرافق العزل الصحي، ومرافق خاصة بالنزيلات الأمهات.وفق “أخبار 24”.
وأشارت الهيئة إلى أنها تتحقق أيضا من حصول النزلاء على أوقات كافية للزيارة، وتهيئة أماكن خاصة بذلك، إضافة إلى التأكد من نظامية الإجراءات الجزائية ووجود سجلات خاصة بها، ومن آليات تزويد السجناء والموقوفين بحقوقهم وسير قضاياهم.