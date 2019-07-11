“الشورى” يطالب هيئة الإعلام بمراقبة سوق الألعاب الإلكترونية.. وتشديد الرقابة على القنوات المرئية والمسموعة

طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بضبط سوق الألعاب الإلكترونية وتكثيف الرقابة على القنوات المرخصة من قبلها.
ودعا المجلس الهيئة إلى مراقبة الألعاب الإلكترونية في المتاجر والأسواق وعلى الإنترنت، وضبطها بما يتفق مع أنظمة المملكة وتصنيفاتها، ويتوافق مع الأنظمة والتصنيفات العالمية.
كما حثّ المجلس هيئة الإعلام المرئي والمسموع بمنع عرض ما يخالف أنظمة المملكة وأعرافها وعاداتها وتقاليدها في القنوات المرئية والمسموعة.وفق “أخبار 24”.
وطالب المجلس الهيئة بالتشديد على القنوات المرخصّة لديها بمراعاة الذوق العام، وعدم الإساءة لسمعة المملكة وشعبها.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس الثالثة والخمسين العادية التي عُقدت اليوم (الأربعاء)، ونوقش خلالها التقريران السنويان للهيئة، وقدّم أعضاء المجلس ملحوظاتهم بشأنه.