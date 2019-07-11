تعرّف على أنصبة المعلمين بحسب مراتبهم.. والحالة التي يكلَّف فيها المعلم بإكمال نصابه في مدرسة أخرى

شرحت لائحة الوظائف التعليمية الجديدة أنصبة المعلمين الممارسين والمتقدمين والخبراء ومعلمي التربية الخاصة.
وأوضحت أن النصاب التعليمي للمعلم الممارس 24 حصة، وللمتقدم 22 حصة، وللخبير 18 حصة، ولمعلمي التربية الخاصة الممارسين 18 حصة والمتقدمين 17 حصة والخبراء 14 حصة.
وجوّزت اللائحة للوزارة تكليف من يقل نصابه عن الحصص المقررة لمرتبته بإكمال النصاب في أقرب مدرسة داخل المدينة التي يعمل بها، كما جوّزت اللائحة تكليف المعلمين بحصص زائدة عن أنصبتهم، بشرط موافقتهم وصرف مكافآت لهم.
وألزمت اللائحة الجديدة المعلمين بالمشاركة في الأنشطة غير الصفية وعمليات التطوير المهني وما يُسند لهم من أعمال إدارية وتنظيمية داخل المدرسة.وفق “أخبار 24”.
وأعطت اللائحة الوزارة حق تحديد أنصبة مساعدي المدرسين بما لا يتجاوز ساعات العمل المقررة لموظفي القطاع العام.