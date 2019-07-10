محافظ الخرج يستقبل مدير مبيعات شركة الاتصالات محافظات جنوب

استقبل محافظ الخرج أ/ مساعد بن عبدالله الماضي بمكتبه بديوان المحافظة اليوم الأربعاء الموافق ١٤٤٠/١١/٧هـ سعادة مدير مبيعات شركة الاتصالات محافظات جنوب أ/ راشد بن إبراهيم القحطاني يرافقه أ/ منصور بن محماس العتيبي و أ/ حمود بن محمد العصيمي وأ/ أحمد بن عبيد الحبيب .
وفي بداية الاستقبال رحب بهم متمنياً مزيداً من الخدمة المقدمة للمحافظة.
بعد ذلك قدم القحطاني شرحاً وافي عن الخدمات التي قدمتها الشركة بالمحافظة والمراكز التابعة لها من خدمات أرضية وشبكات الجوال وعدد من المواقع التي تطمح منها لتطوير الخدمة وإيجاد شبكة الجيل الخامس وأيضا المواقع التي تشتكي من ضعف خدمة الهاتف الجوال .
وقد اكد محافظ الخرج على احتياجات احياء المحافظة وضرورة مواكبة التوسع السكاني الذي تشهده المحافظة والتواصل المباشر مع الجهات لتذليل كافة الصعوبات التي تواجهها خدمات الشركة.