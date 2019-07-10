نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > بالفيديو.. ريما بنت بندر: حرية المرأة تبدأ من استقلالية قراراتها المالية
10/07/2019   6:56 م

بالفيديو.. ريما بنت بندر: حرية المرأة تبدأ من استقلالية قراراتها المالية

+ = -
1158

شاركت سفيرة المملكة لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان في فيلم قصير أنتجته مؤسسة روكفلر الخيرية ضمن حملة تحت شعار “قابلة للحلّ”، تناقش التحديات العالمية وحلولها.

وتحدثت السفيرة عن مشكلة لاحظت وجودها لدى النساء، وهي عدم قدرتهن على اتخاذ قرارات مستقلة فيما يتعلق بالجوانب المالية، ويعتمدن غالباً على أقاربهن الذكور في هذا الشأن.

ودعت الأميرة ريما إلى تثقيف النساء وإكسابهن المهارات اللازمة لاتخاذ مثل هذه القرارات، وصولا إلى تمكينهنّ من الاستقلالية المالية التي تكفل للمرأة حريّتها.وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. ريما بنت بندر: حرية المرأة تبدأ من استقلالية قراراتها المالية

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885052782.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.