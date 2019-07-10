الماضي يستقبل مدير مجمع الأمل والصحة النفسية بالخرج د/ ممدوح بن صالح

استقبل محافظ الخرج أ/ مساعد بن عبدالله الماضي بمكتبه بديوان المحافظة اليوم الاربعاء الموافق ١٤٤٠/١١/٧هـ مدير مجمع الأمل والصحة النفسية بالخرج د/ ممدوح بن صالح الهادي بمناسبة تكليفة مديراً للمستشفى .
في بداية الاستقبال رحب سعادة المحافظ به وهنأه بذلك متمنياً له التوفيق والنجاح في عمله الجديد ، وقد عبر الهادي عن شكره وتقديره للمحافظ على حسن الاستقبال ووعد بدوره أن يبذل قصارى جهده لتقديم أفضل الخدمات لأهالي المحافظة والمراكز التابعة لها.
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