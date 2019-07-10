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أخبار الخرج > الماضي يستقبل مدير مجمع الأمل والصحة النفسية بالخرج د/ ممدوح بن صالح
10/07/2019   1:43 م

الماضي يستقبل مدير مجمع الأمل والصحة النفسية بالخرج د/ ممدوح بن صالح

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استقبل محافظ الخرج أ/ مساعد بن عبدالله الماضي بمكتبه بديوان المحافظة اليوم الاربعاء الموافق ١٤٤٠/١١/٧هـ مدير مجمع الأمل والصحة النفسية بالخرج د/ ممدوح بن صالح الهادي بمناسبة تكليفة مديراً للمستشفى .
في بداية الاستقبال رحب سعادة المحافظ به وهنأه بذلك متمنياً له التوفيق والنجاح في عمله الجديد ، وقد عبر الهادي عن شكره وتقديره للمحافظ على حسن الاستقبال ووعد بدوره أن يبذل قصارى جهده لتقديم أفضل الخدمات لأهالي المحافظة والمراكز التابعة لها.

الماضي يستقبل مدير مجمع الأمل والصحة النفسية بالخرج د/ ممدوح بن صالح

أخبار الخرج
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