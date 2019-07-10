بالصور.. عمادة شؤون الطلاب تدشن فعاليات الملتقى الصيفي الجامعي الثاني بجامعة الأمير سطام

استقبلت عمادة شؤون الطلاب مساء يوم الأثنين 5 / 11/ 1440هـ الطلاب المشاركين الملتقى الصيفي الجامعي الثاني وذلك بمقر نادي الجوالة بالإسكان الطلابي , حيث بدء اللقاء بالتعارف بين المشتركين , ومن ثم عرفت إدارة الملتقى ببرامج الملتقى وأهدافه .
ومن ثم أقامت اللجنة التنفيذية للملتقى مسابقة ثقافية بين المشتركين بطرح أسئلة ثقافية و جعل المشاركين على مجموعتين لتحقيق التنافس فيما بينهم , أختمت بتكريم الفريق الفائز بجوائز متنوعة قدمت من إدارة النادي , بعد ذلك أستمع الحضور لبعض المواهب لدى الطلاب المشاركين والتي تنوعت بين تقليد للأصوات والإنشاد وغيرها من المواهب التي نالت استحسان الحضور , وفي ختام اليوم الأول من الملتقى نضمن اللجنة الرياضية بالملتقى بعض التمارين والتدريبات الرياضية للمشاركين.
وبعد مغرب اليوم الثاني من الملتقى قدم المهندس يزيد الحقباني عضو هيئة التدريس بكلية الهندسة في جامعة الأمير سطام دورة بعنوان “كيف تخطط لحياتك؟” تحدث خلالها حول كيفية التعرف على الذات , وكذلك كيفية بناء منظومة القيم الخاصة , وكيفية كتابة الأهداف الذكية , تخللها العديد من التطبيقات التدريبية , وفي ختام الدورة تم مناقشة ما تم طرحة في الدورة.