دوّن صغار المنتخب السعودي بداياتهم الكروية بأحرف من ذهب، بعد تتويجهم بلقب بطولة غرب آسيا للناشئين (تحت 16 عاماً) يوم الثلاثاء، وذلك إثر فوز عريض على أهل الدار الأردن بثلاثة أهداف في مقابل هدف واحد في المباراة الأخير من الدور النهائي، وترك كل من صالح برناوي، وعبدالعزيز العليوة، وعبدالرؤوف علي بصمتهم بتسجيلهم الأهداف الثلاثة للمنتخب السعودي.
وافتتح الأخضر الصغير مشواره في البطولة بفوزه على العراق بهدف من دون مقابل، ثم حقق فوزاً كبيراً على نظيره الكويت بستة أهداف مقابل هدف واحد، ليصعد من مجموعته إلى الدور النهائي، ثم التقى منتخب سوريا وتفوق عليه بثلاثة أهداف من دون مقابل، قبل أن يعانق الذهب بفوزه على الأردن بثلاثية.
وفق “أخبار 24”.