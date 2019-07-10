الهلال يدرس عرض شباب الأهلي لإدواردو

علمت صحيفة محلية أن إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، تدرس عرضا قدمته نظيرتها في شباب أهلي دبي، للتعاقد مع اللاعب البرازيلي كارلوس إدواردو، إلى ذلك كشفت مصادر أن إدارة الهلال تفاضل بين مهاجم الأهلي مهند عسيري، ومهاجم الرائد صالح الشهري ومهاجم الاتفاق هزاع الهزاع، لتمثيل الفريق في مركز المهاجم المحلي، من جهة أخرى، دخلت الإدارة في مفاوضات متقدمة مع نادي بنفيكا للتعاقد مع البيروفي كاريلو بنظام الإعارة.
من جانب آخر، أصبح الأسترالي ميلوس ديجنيك خارج حسابات الهلال في الموسم المقبل، حيث ودع اللاعب، جماهير النادي في رسالة عبر حسابه الشخصي على «تويتر»، وألمح ديجينيك إلى عودته إلى فريقه السابق ريد ستار الصربي، بعد أن كتب رسالة الوداع باللغة الصربية، جاء فيها «حظا سعيدا لرؤية الجميع مرة أخرى»، وكان الهلال تعاقد مع ديجينيك في الانتقالات الشتوية الماضية، بعقد يمتد 3 سنوات ونصف السنة، قادما من نادي ريد ستار بلجراد الصربي، مقابل صفقة وصلت إلى حوالي 4 ملايين يورو.وفق “الوطن”.