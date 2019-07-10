برانكو يطلب رحيل هذا اللاعب من الاهلي

حسم برانكو إيفانكوفيتش. المدير الفني للنادي الأهلي قرار رحيل أول لاعب محلي من صفوف الفريق خلال الميركاتو الصيفي وكشفت إدارة أحمد الصائغ رئيس الاهلي عن مصير اللاعب عبدالعزيز الشهراني، صانع ألعاب فريق وأكد مصدر من داخل مجلس الإدارة أن اللاعب أصبح خارج حسابات المدير الفني الكرواتي .
وقام مسؤولو النادي الأهلي، باستبعاد الشهراني من قائمة الفريق المتواجدة في معسكر الإعداد الخارجي ، والمقام حالياً بالنمسا، ضمن التحضيرات للموسم الجديد.
وبحسب ما أوردته التقارير الصحفية أيضا ، فإن إدارة الأهلي تخطط لإعارة الشهراني، بعد أن تم استبعاده من معسكر إعداد الفريق للموسم المقبل.
وأوضحت التقارير ذاتها أن الشهراني يرحب بالخروج من الأهلي، بحثاً عن فرصة للعب بشكل أساسي، خاضةً في ظل اهتمام بعض الأندية بالحصول على خدماته في “ميركاتو” الصيف.وفق “أخبار 24”.
وأكدت مصادر قريبة من اللاعب أن الشهراني يمتلك 3 عروض من أندية سعودية، موضحةً أن الثلاثي أبها والتعاون والفتح استفسر على موقف اللاعب من الأهلي لضمه.
وجدير بالذكر أن عبد العزيز الشهراني قد إنضم لصفوف النادي الأهلي في الميركاتو الشتوي الماضي قادما من نادي ضمك الذي يلعب في دوري الدرجة الأولي دوري الامير محمد بن سلمان
من جهة آخرى أكد مصدر مقرب من إدارة النادي الأهلي ايضا أن اللاعب ومدافع الفريق فهد الحربي أيضا يقترب من الرحيل لنادي الاتفاق بعد ان أبدى المدير الفني الكرواتي أيضا عدم الحاجة إليه خلال المرحلة القادمة