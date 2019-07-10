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اخبار رياضية > النصر: فوزير بـ 500 ألف دولار
10/07/2019   1:36 م

النصر: فوزير بـ 500 ألف دولار

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اشترط نادي النصر مبلغ 500 ألف دولار من أجل التنازل عن اللاعب المغربي محمد فوزير لأي ناد يرغب في ضمه، حيث يمتلك اللاعب عديدا من العروض المحلية والخارجية أبرزها من الفيصلي إضافة إلى ناد تركي.

وكان النصر قد تعاقد مع فوزير في آب (أغسطس) 2017، لمدة ثلاث سنوات ليمثل الفريق في 22 مباراة سجل خلالها ثمانية أهداف قبل أن تتم إعارته إلى اتحاد طنجة المغربي في أيلول (سبتمبر) 2018 ثم إلى أحد في كانون الثاني (يناير) الماضي، حيث تبقى من عقده عام. على صعيد آخر، تغادر بعثة النصر إلى البرتغال الجمعة المقبل، حيث سيرأسها محسن الحارثي مدير الكرة لحين الاستقرار على مجلس إدارة جديد، حيث لن يغادر أي عضو من مجلس الإدارة الحالي مع الفريق في معسكره الخارجي، وسيلتحق اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله بالفريق في المعسكر الخارجي في البرتغال.وفق “الإقتصادية”.

فنيا، كثف البرتغالي روي فيتوريا الجوانب اللياقية للاعبين لرفع المعدل اللياقي ثم تمارين خفيفة بالكرة.

النصر: فوزير بـ 500 ألف دولار

اخبار رياضية
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