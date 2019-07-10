فهد المشيقح : أنا مع النادي قلباً وقالباً وسنصوت لمن نراه الأنسب

أعلن عضو شرف النصر ،فهد المشيقح ،تراجعه عن قراره السابق بعدم التصويت للمرشحين الخمسة إلى رئاسة النادي العاصمي، و أكد عن إقامة إجتماع عاجل لتحديد المُرشح المُناسب من المُرشحين الخمسة والتصويت له.
وقالفهد المشيقح في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي اليوم (الثلاثاء): ” أنا مع النادي قلباً وقالباً وسنصوت لمن نراه الأنسب وسنعقد اجتماع عاجل”.وفق “أخبار 24”.
و أضاف عميد النصرفهد المشيقح:”سامح الله من كان السبب!!”.
إذ حددت اللجنة العامة للانتخابات يوم الخميس المقبل موعداً لانعقاد الجمعية العمومية.