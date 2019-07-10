نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > فهد المشيقح : أنا مع النادي قلباً وقالباً وسنصوت لمن نراه الأنسب
10/07/2019   1:35 م

فهد المشيقح : أنا مع النادي قلباً وقالباً وسنصوت لمن نراه الأنسب

+ = -
677

أعلن عضو شرف النصر ،فهد المشيقح ،تراجعه عن قراره السابق بعدم التصويت للمرشحين الخمسة إلى رئاسة النادي العاصمي، و أكد عن إقامة إجتماع عاجل لتحديد المُرشح المُناسب من المُرشحين الخمسة والتصويت له.

وقالفهد المشيقح في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي اليوم (الثلاثاء): ” أنا مع النادي قلباً وقالباً وسنصوت لمن نراه الأنسب وسنعقد اجتماع عاجل”.وفق “أخبار 24”.

و أضاف عميد النصرفهد المشيقح:”سامح الله من كان السبب!!”.

إذ حددت اللجنة العامة للانتخابات يوم الخميس المقبل موعداً لانعقاد الجمعية العمومية.

فهد المشيقح : أنا مع النادي قلباً وقالباً وسنصوت لمن نراه الأنسب

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885052718.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.