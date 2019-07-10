الأمير فيصل بن تركي يوضح حقيقة دعمه أحد المرشحين لرئاسة النصر

أوضح الأمير فيصل بن تركي، رئيس نادي النصر الأسبق، حقيقة ما تردد عن دعمه أحد المرشحين لرئاسة النادي، مشيراً إلى أن الأمر عارٍ تماماً من الصحة وأنه ابتعد عن العمل الرسمي في المجال الرياضي، ولو كان سيدعم أحد المرشحين فسيعلن ذلك.
وقال الأمير فيصل عبر حسابه في “تويتر”: “وصلني بعض الاستفسارات من محبين نصراويين عن دعمي لأحد المرشحين، وللتوضيح كما ذكرت سابقاً ابتعادي عن العمل الرسمي في المجال الرياضي، فلم أغير رأيي عن ما ذكرت سابقاً ولكن العشق والمحبة للنصر في القلب، وإذا كنت سأدعم أحد المرشحين سأكون واضحاً، ففيصل بن تركي لا يدعم في الخفاء”.وفق “أخبار 24”.
وأضاف: “كنت وبحول الله سأكون داعماً لجميع إدارات العالمي، ومتى ما طلبت مني المشورة أو الدعم فأسأكون عوناً لأي إدارة، فالعالمي كبير بجمهوره ورجالاته، اللهم وفق النصر”.