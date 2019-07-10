انسحاب اثنين من المترشحين لرئاسة نادي النصر

كشفت مصادر، أن المرشح لرئاسة نادي النصر نصر النصر والمرشح إبراهيم العثمان، أعلنا انسحابهما من سباق الرئاسة، المقررة غداً الخميس، وبرر المرشحان انسحابهما بحرصهما على مصلحة النادي.
ويأتي انسحاب نصر النصر وإبراهيم العثمان، وفقا لـ”سبق”، قبيل ساعات من إعلان القوائم النهائية للمرشحين وانعقاد الجمعية العمومية، لينحصر التنافس بين 3 مرشحين هم صالح الأطرم، وتركي الدهام، وصفوان السويكت.
ومن المقرر أن تنعقد غداً الخميس الجمعية العمومية لنادي النصر لانتخاب رئيس ومجلس إدارة للنادي، فيما سيبدأ استقبال الطعون على إجراءات عقد الجمعية العمومية يوم الجمعة 12 يوليو الجاري، لينظر فيها خلال يومي 13 و14 يوليو.