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أخبار محلية > متى يُحرم المعلم من العلاوة السنوية؟
10/07/2019   1:28 م

متى يُحرم المعلم من العلاوة السنوية؟

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حددت لائحة الوظائف التعليمية الجديدة التي وافق عليها وزير الخدمة المدنية، 3 حالات يُحرم فيها الموظف المشمول باللائحة من العلاوة السنوية.

وأوضحت اللائحة أنه يحرم الموظف من العلاوة إذا حصل على تقويم أداء وظيفي بتقدير “مرضِ” فما دون، أو ما يعادله في السنة السابقة لاستحقاقه العلاوة السنوية، وإذا تغيب عن عمله بدون عذر مقبول خلال مدة أو مدد تزيد على 15 يومأً خلال السنة السابقة لاستحقاقه العلاوة السنوية.

كما يحرم الموظف من العلاوة إذا لم يحصل على الرخصة المهنية أو لم يجددها خلال الفترة المحددة وفقاً للقواعد والترتيبات المنظمة للرخص المهنية لدى الهيئة.وفق “أخبار 24”.

متى يُحرم المعلم من العلاوة السنوية؟

أخبار محلية
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