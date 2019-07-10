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أخبار محلية > الحكم بسجن مواطنة أرسلت لطليقها عبارات سب وشتم
10/07/2019   1:27 م

الحكم بسجن مواطنة أرسلت لطليقها عبارات سب وشتم

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أفادت مصادر أن المحكمة الجزائية بجدة حكمت بمعاقبة مواطنة بالسجن لقيامها بإرسال عبارات سب وشتم بحق طليقها، وتوقيعها على تعهد بعدم تكرار مابدر منها.

وذكرت المصادر وفقا لـ”عكاظ”، أن المواطنة قامت بإرسال عشرات الرسائل وصفت فيها زوجها بالغبي، والشيطان الرجيم، والتيس، وألفاظ أخرى عنصرية، ما دفع الزوج لرفع دعوى ضدها أمام المحكمة الجزائية، يتهمها فيها بإرسال عبارات سب وشتم وألفاظ عنصرية عبر تطبيق سناب شات والواتساب رغم انتهاء العلاقة الزوجية بينهما قبل 5 سنوات.

وأضافت المصادر أن المحكمة أحالت الطرفين إلى لجنة الصلح، لكن جهود الصلح باءت بالفشل.

وأقرت المتهمة بصدور تلك الرسائل الواردة من رقم جوالها والمثبتة في جوال طليقها، مضيفة أنها وجهتها إلى طليقها ردا على عبارات سب وشتم وقذف كان قد وجهها لها، وخلصت المحكمة إلى إدانة المرأة بما نسب إليها وحكمت عليها بعقوبة تعزيرية بسجنها 3 أيام.

الحكم بسجن مواطنة أرسلت لطليقها عبارات سب وشتم

أخبار محلية
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