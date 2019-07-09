وزير التعليم: مزايا المعلمين والمعلمات على رأس العمل باقية.. وهذا مصير المستويات من الرابع للسادس

أكد وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، اليوم (الثلاثاء)، استمرار المزايا المالية لجميع المعلمين والمعلمات الذين هم على رأس العمل.
وقال الوزير إن أعضاء الكادر التعليمي الذين على رأس العمل سيُنقلون للائحة الوظائف التعليمية الجديدة بمزاياهم ذاتِها عند تطبيق السلم الجديد للرواتب.
وأضاف أن العلاوات أصبحت أكبر في اللائحة والسلّم الجديدين، كما اشتملا على سقف رواتبَ أعلى، ومكافأة نهاية خدمة ذات قيمة أكبر.
كما أشار الوزير إلى أن اللائحة الجديدة تتضمن مكافآت تحفيزية لشاغلي المهام القيادية المدرسية والتربوية، كما رفعت الحدّ الأعلى للرواتب والعلاوة السنوية، وزادت كذلك مكافأة الخدمة لمن أمضوا إحدى وثلاثين سنة في المهنة.
وأوضح الدكتور آل الشيخ أن اللائحة الجديدة ستحل مكان اللائحة التي صدرت في عام 1401هـ، لافتاً إلى تميزها من حيث شمولها لجميع المعلمين والمعلمات.وفق “أخبار 24”.
كما نوه وزير التعليم إلى أن المعلمين في المستويات الرابع والخامس والسادس سيسكّنون على رتبة “معلم ممارس” وفقاً لرواتبهم الحالية أو الدرجات العليا الأقرب لرواتبهم، وستحسب لهم سنوات الخدمة السابقة عند ترقيتهم لمرتبة “معلم متقدم”، وستتاح لهم عدة فرص لاجتياز اختبار الرخصة.