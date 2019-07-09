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أخبار محلية > توقعات الأرصاد لحالة الطقس غداً الأربعاء
09/07/2019   9:31 م

توقعات الأرصاد لحالة الطقس غداً الأربعاء

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس غداً الأربعاء، استمرار تأثير الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على بعض المناطق.

وأشارت الأرصاد إلى أن هذه الأجواء ستشمل المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقة الحدود الشمالية والأجزاء الواقعة بين وادي الدواسر ونجران والجزء الجنوبي من الساحل الغربي للبحر الأحمر والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية.

في حين تكون السماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية خلال فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات جازان ومرتفعات عسير.وفق “أخبار 24”.

ويُتوقع تسجيل أعلى درجة حرارة غداً في الأحساء والدمام ووادي الدواسر (45 درجة)، والأدنى في أبها (20 درجة).

توقعات الأرصاد لحالة الطقس غداً الأربعاء

أخبار محلية
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