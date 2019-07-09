أكد المتحدث الرسمي لقوات التحالف الداعم للشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، أن التحالف سيعرض الأدلة الدامغة على محاولة الميليشيا الحوثية الفاشلة صباح أمس الإثنين لاستهداف إحدى السفن التجارية عبر قارب مسير مفخخ في جنوب البحر الأحمر.
وقال المالكي إن التحالف سيعرض الأدلة من خلال مبدأ المصداقية والشفافية ورفع أعلى درجات التواصل مع المجتمع الدولي، ونظراً لاستمرار الميليشيات في تزييف الحقائق عبر إعلامها ومحاولة تنصلها من أعمالها العدائية والإرهابية.
وشدد على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف لن تتوانى في التصدي للمحاولات الإرهابية للميليشيا الحوثية المدعومة من إيران واستهدافها للملاحة البحرية والتجارة العالمية، مؤكداً أن ما فعلته الميليشيات يُعد انتهاكاً للقانون الدولي والإنساني.
وفق “أخبار 24”.