شهد الطريق السريع الرابط بين محافظتي الدرب وبيش في منطقة جازان، اليوم (الثلاثاء)، وقوع حـادث مروري مروع بسبب موجة الغبار الكثيف التي تعرضت لها المنطقة.
واصطدمت في الحـادث مركبتان (تويوتا كامري، وتويوتا هايلوكس)، ونشبت النيران في إحداهما وأتت عليها، في حين تعرضت الأخرى لتلفيات كبيرة.
أما السائقان، فقد لقي أحدهما حتفه، وأصيب الآخر إصابة حرجة نقل على إثرها للمستشفى العام بمحافظة الدرب بعد إسعافه الإسعافات الأولية في موقع الحـادث، كما حُفظت جثـة المتوفى في ثلاجة الموتى.
وشهدت محافظات شمال منطقة جازان عدة حـوادث مرورية إثر موجة الغبار التي أثرت على محافظات الدرب وبيش وصبيا، وحدّت من مستويات الرؤية الأفقية.
وفق “أخبار 24”.