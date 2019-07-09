تنفيذ حكم القتل تعزيراً في مواطن بمنطقة الجوف

نفذت وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء حكم القتل تعزيراً في مواطن، قام بتهريب كمية من حبوب الإمفيتامين المحظورة بمنطقة الجوف.
وذكرت الوزارة في بيانٍ لها أن الأجهزة الأمنية كانت ألقت القبض على المدعو فهيد بن جربوع بن نخيلان الرويلي “سعودي الجنسية”، عند قيامه بتهريب كمية من حبوب الامفيتامين المحظورة، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له، وأحيل للمحاكمة وحُكم عليه بالقتل تعزيراً.
وأيد الحكم كلٌ من محكمة الاستئناف والمحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرّر شرعًا، وتم تنفيذ حكم القتل في الجاني المذكور اليوم الثلاثاء بمنطقة الجوف.وفق “أخبار 24”.
وأكدت الوزارة أنها تعلن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على محاربة المخدرات بأنواعها لما تسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع، وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها، محذرة كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.