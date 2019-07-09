مواكباً رؤية المملكة 2030.. “كفاءة” يعقد الملتقى التدريبي السنوي

نظم المكتب الاستشاري كفاءة للإبداع وذكاء الأعمال بمعهد البحوث والاستشارات بجامعه الملك عبدالعزيز الاجتماع واللقاء التدريبي السنوي الأول لعام ١٤٤٠ ه بالتعاون وبدعم وتنظيم كامل من راعي الحفل شركه الشهرة الالكترونيه الشريك الاستراتيجي للمكتب بصفة دائمة اليوم السبت ٣-١١١-١٤٤٠ في محافظة جدة مع ضيوف اللقاء من عدة شركات طالبة لعقد مشاريع تطويرية تقنية لقطاعاتهم.
وعقد المكتب على هامش الاجتماع التدريبي السنوي ستة جلسات بدأها بجلسة المسؤولية الاجتماعية وفق رؤية المملكة 2030 تحدث خلالها الدكتور خالد الذيابي، ثم قدم الدكتور ماجد السلمي في الجلسة الثانية محاضرة عن أثر التحول الرقمي بالمنطمات، بعدها بدأت الجلسة الثالثة وتناولت إدارة تطوير الموارد البشرية قدمها الدكتورعبدالرحمن الحازمي، ثم تناولت الدكتورة إيمان المعتوق موضوع مؤشرات التدريب ضمن مواصفة المستثمرون في البشر، وختمت الجلسات بالجلسة السادسة التي تناولت الابداع وذكاء الأعمال قدمها الدكتور فهد العضياني والدكتور حافظ السامرائي.
وأوضح الدكتور فهد العضياني رئيس المكتب الاستشاري كفاءة للإبداع وذكاء الأعمال أن كل المنظمات تحتاج الابداع والتغير المؤسسي من خلال ابداع وذكاء الاعمال وصولاً لمنظومة أعمال ذكية وأن هذا اللقاء يهدف لتناول مواضيع تصب في خطة المملكة في التحول الوطني وكذلك رؤية المملكة 2030، ومواكبة متطلبات سوق العمل وتوافقها مع مخرجات التعليم والتدريب.
ثم ختم اللقاء بتكريم المتحدثين ورؤساء الجلسات وحضور اللقاء والمشاركين كافة.