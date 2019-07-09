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أخبار محلية > “التقاعد”: صرف نصيب كل مستفيد من المعاش التقاعدي في حسابه الخاص اعتباراً من الأحد القادم
09/07/2019   5:08 م

“التقاعد”: صرف نصيب كل مستفيد من المعاش التقاعدي في حسابه الخاص اعتباراً من الأحد القادم

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أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد أن صرف نصيب كل مستفيد من المعاش التقاعدي سيكون عبر حسابه البنكي الخاص ابتداءً من الأحد القادم الموافق 14 يوليو، وذلك ضمن مبادراتها التي تهدف لتسريع عملية وصول الاستحقاقات التقاعدية إلى مستحقيها.

وأوضحت المؤسسة أن هذا الإجراء سيكون نافذاً لحالات طلب الصرف للمستفيدين الجديدة التي ترد للمؤسسة ابتداءً من التاريخ المشار إليه، ولن يقبل وجود وكيل لصرف أنصبة المستفيدين ويلزم تزويد المؤسسة بأرقام الحسابات البنكية لكل مستفيد.

وحثت المستفيدين الحاليين الذي يستلمون أنصبتهم عن طريق وكلائهم إلى تزويد المؤسسة بأرقام حساباتهم البنكية الخاصة وذلك لإيداع أنصبتهم مباشرة في حساباتهم البنكية تجنباً لإيقاف المعاش نتيجة انتهاء الوكالة الشرعية الخاصة بالوكيل .وفق “أخبار 24”.

وأشارت إلى أنه بإمكان المستفيدين التقدم للمؤسسة عبر بوابتها الإلكترونية أو زيارة أحد فروعها لتقديم رقم الحساب البنكي للصرف مباشرة.

وأكدت أن الإجراء الجديد يسهم في اختصار دورة العمل التي كانت تتم عبر تحويل المعاشات إلى حسابات الوكلاء ليكون تحويل المعاشات مباشرة من حساب المؤسسة إلى حسابات المستفيدين.

“التقاعد”: صرف نصيب كل مستفيد من المعاش التقاعدي في حسابه الخاص اعتباراً من الأحد القادم

أخبار محلية
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