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أخبار محلية > “الوزراء” يقر نظام التجارة الإلكترونية وتعديل اسم “هيئة النقل العام”
09/07/2019   5:06 م

“الوزراء” يقر نظام التجارة الإلكترونية وتعديل اسم “هيئة النقل العام”

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قرر مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة اليوم (الثلاثاء) برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في قصر السلام بجدة، الموافقة على نظام التجارة الإلكترونية، وتعديل اسم “هيئة النقل العام” إلى “الهيئة العامة للنقل”.

وصرح وزير الإعلام تركي الشبانة أن المجلس قرر الموافقة على نظام التجارة الإلكترونية، بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة التجارة والاستثمار، والنظر في قراري مجلس الشورى بهذا الخصوص، والتوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في شأن ذلك، وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

من جانب آخر، أضاف الشبانة أن المجلس قرر تعديل اسم “هيئة النقل العام” ليكون: “الهيئة العامة للنقل”، وتعديل تنظيم هيئة النقل العام على النحو الوارد في القرار، وذلك بعد الاطلاع على ما رفعه وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة، والتوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بهذا الصدد.وفق “أخبار 24”.

“الوزراء” يقر نظام التجارة الإلكترونية وتعديل اسم “هيئة النقل العام”

أخبار محلية
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