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أخبار محلية > خادم الحرمين يرحب بضيوف الرحمن ويوجه مختلف الجهات بالارتقاء بالخدمات وتيسير أداء الحجاج مناسكهم
09/07/2019   5:05 م

خادم الحرمين يرحب بضيوف الرحمن ويوجه مختلف الجهات بالارتقاء بالخدمات وتيسير أداء الحجاج مناسكهم

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رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، الجلسة، التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في قصر السلام بجدة.

رحب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في مستهل جلسة مجلس الوزراء اليوم (الثلاثاء، بحجاج بيت الله الحرام الذين بدأت طلائعهم تصل إلى المملكة، سائلاً الله أن يوفقهم لأداء مناسك الحج ويمن عليهم بالقبول.

ووجه الملك مختلف القطاعات الحكومية والأهلية بالحرص على تيسير أداء جميع الحجاج مناسكهم، وتوفير الأمن والاستقرار والهدوء لهم، والارتقاء بالخدمات المقدمة في المنافذ البرية والبحرية والجوية، وفي مختلف المرافق على طرق رحلتهم إلى الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة.

ودعا مجلس الوزراء حجاج بيت الله الحرام للتفرغ لأداء شعائر الحج، ومراعاة إخوانهم وخصوصية الأماكن المقدسة وروحانيتها، والابتعاد عن كل ما يعكر صفو الحج وسكينته برفع أي شعارات سياسية أو مذهبية، مشدداً على أنه لن تُقبل مثل هذه التصرفات بأي حال من الأحوال، وسيتخذ بشأنها الإجراءات اللازمة كافة، للحيلولة دون القيام بها وتطبيق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات، حيال مَن يقدم على ذلك.

خادم الحرمين يرحب بضيوف الرحمن ويوجه مختلف الجهات بالارتقاء بالخدمات وتيسير أداء الحجاج مناسكهم

أخبار محلية
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