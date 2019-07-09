النصراويون يجمدون صفقة عبد الفتاح آدم مؤقتاً

قالت مصادر مطلعة ، إن صفقة انتقال مهاجم التعاون عبد الفتاح آدم إلى النصر، توقفت بشكل مؤقت، وذلك بعد التطورات الأخيرة بشأن انتخابات الرئاسة في النادي.
وأشار المصدر نفسه إلى أن الصفقة كانت قريبة من الحسم، حيث تواجد اللاعب مساء أول من أمس في الرياض قبل أن يغادر بطلب من المفاوض النصراوي على أن يتم استئناف المفاوضات في حال نجح الأعضاء الذهبيون في تحقيق مرادهم.
يذكر أن اللجنة العامة للانتخابات، ردت على ما تم تداوله مؤخراً بشأن الإجراءات المتبقية للعملية الانتخابية في نادي النصر، مشيرة إلى أنه وفقاً للإجراءات المعلن عنها سيتم عقد الجمعية العمومية للنادي مساء الخميس 11 يوليو (تموز) الحالي، وفي حال لم يتحقق النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية في المرة الأولى فستنعقد الجمعية للمرة الثانية بتجاوز القوة التصويتية الحاضرة بما نسبته 25 في المائة من المجموع الكلي للأصوات، وذلك وفقاً لما نصت عليه الفقرتان (2 و3) من المادة (16) من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية.
وقالت اللجنة: في حال عدم اكتمال النصاب بعد ذلك فسيتم عقد الجمعية بعدد القوة التصويتية الحاضرة دون تحديد نصاب معين، كما ستتم عملية الاقتراع لانتخاب المرشحين وفقاً لأسلوب التصويت التراكمي استناداً إلى ما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (78) من اللائحة.وفق لـ«الشرق الأوسط».
وكانت الهيئة العامة للرياضة قطعت الطريق على الأعضاء الذهبيين في النصر، حيث أشارت مصادر مطلعة بأنهم كانوا سيمتنعون عن التصويت من أجل إسقاط المرشحين الخمسة والحصول على تكليف لمدة عام لنائب الرئيس السابق عبد العزيز.
من جانب آخر، صادق عضو الشرف النصراوي، فهد المشيقح، على ما نشرته «الشرق الأوسط» في عدد أمس حول امتناع أغلب الأعضاء الذهبيين عن التصويت في الجمعية العمومية يوم الخميس المقبل؛ وذلك بهدف إسقاط قوائم المرشحين الخمسة، وغرد المشيقح عبر حسابه في «تويتر» قائلاً: «النصر الكبير، نصر الأمجاد، كان وما زال وسيبقى أمانة في عنقي وعنق ابني، لن نصوت للقوائم الخمس انتهى».
تجدر الإشارة إلى أن المشيقح وابنه تركي ضمن قائمة 15عضواً ذهبياً في النادي العاصمي.
ومن المنتظر أن تشهد الأيام القليلة المقبلة سجالات كبيرة بين الأعضاء الذهبيين في النصر والهيئة العامة للرياضة التي أصدرت مساء أول توضيحاً تلغي من خلاله قدرة الأعضاء الذهبيين على إسقاط المرشحين الخمسة.
في شأن آخر، قدم كل من المرشحين صالح الأطرم وصفوان السويكت طعناً في قائمة المرشح تركي الدهام، وذلك بدعوى تعارض المصالح؛ كون الدهام وأحد أعضاء قائمته مساعد الرشيد يعملان وكلاء لاعبين.
وأكدت مصادر مطلعة أن تركي الدهام ومساعد المرشد توقفا عن العمل في وكالات اللاعبين منذ قرار إلغائها من قبل «فيفا» عام 2015، وبالتالي فإن الطعون المقدمة من قبل المنافسين ضدهما باطلة كونهما لا يعملان بأي شكل رسمي وكلاء.
ومن المنتظر أن يتم اليوم (الثلاثاء) الإعلان عن نتائج فحص الطعون المقدمة فيما يتم يوم غد (الأربعاء) فحص وإعلان القائمة النهائية للمرشحين والناخبين.