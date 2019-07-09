4 بطاقات صفراء لإيقاف اللاعب المحترف

علمت «الوطن» أن لائحة المسابقات الجديدة التي ستصدر خلال الأيام المقبلة عن لجنة المسابقات لرابطة دوري المحترفين، رفعت عدد البطاقات الصفراء التي تؤدي إلى إيقاف اللاعب تلقائيا مباراة واحدة إلى 4 بطاقات وذلك حسب مسودة اللائحة التي وزعتها الرابطة على الأندية الـ36 في الدوري السعودي للمحترفين «16 ناديا»، ودوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى «20 ناديا»، وذلك لإبداء مرئياتها حيالها قبل صدورها بشكل رسمي.
التعديلات
تضمنت اللائحة تعديلات منها رفع بطاقات الإنذار إلى 4 بطاقات صفراء، إلى جانب تعديل آلية الجدولة، ومدة تقديم القائمة لكل فريق. يذكر أنه وفي موسم 2008، ألغى اتحاد القدم قرار النظام الذي كان معمولا به في المواسم الماضية، والذي يتم به إيقاف اللاعب الذي يشارك في إحدى الدرجات للناشئين أو الشباب عن تمثيل الفريق الأول في حالة حصوله على بطاقات صفراء أو حمراء بالإضافة إلى عدم إمكانية مشاركة نفس اللاعب في درجة الناشئين أو درجة الشباب بحالة إيقافه في مباراة شارك بها مع فريقه ضمن لاعبي الدرجة الأولى، وذلك بعد إقامة كأس الأمير فيصل بن فهد لأندية الدرجة الممتازة.
3 مراحل
في إنجلترا، قسمت اللائحة موسم الدوري إلى 3 مراحل، المرحلة الأولى حتى الجولة الـ19، وهنا إذا تحصل اللاعب على 5 بطاقات صفراء يتم إيقافه مباراة واحدة. والمرحلة الثانية من الجولة حتى قبل الجولة الـ32، إذا حصل اللاعب على 10 إنذارات صفراء في تلك المرحلة يتم إيقافه مباراة. أما إذا وصل اللاعب لما قبل الجولة 38 ويمتلك 15 بطاقة صفراء، يتم إيقافه مباراة واحدة.
5 إنذارات
في إيطاليا، عدل الاتحاد الإيطالي قانون تراكم البطاقات التي تؤدي إلى إيقاف اللاعب ليكون الإيقاف عقب حصول اللاعب على 5 بطاقات صفراء بدلًا من 4 مثلما يحدث في الكثير من الدوريات الأوروبية، كذلك الحال في الدوري الدوري الإسباني.
– 4 إنذارات لإيقاف اللاعب مباراة واحدة
– 36 ناديا ستتم أخذ مرئياتها حول النظام الجديد
– 3 مراحل للإيقاف في الدوري الإنجليزي
– 5 صفراوات في الدوريين الإنجليزي والإسباني