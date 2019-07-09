هلال لوشيسكو في أول اختبار أمام سيبيتال

يؤدي فريق الهلال الأول لكرة القدم، اليوم الثلاثاء أولى مبارياته الودية أمام سيبيتال رادو النمساوي، وذلك ضمن معسكره الإعدادي في مدينة لينز النمساوية.
ومن المقرر أن يخوض الفريق العاصمي خلال معسكره الذي يمتد حتى 23 يوليو مواجهات ودية أخرى أمام فرق” رابيد لينز و بودافوكي وادونيزي الإيطالي ومباراتين سيتم تحديد فريقيهما لاحقاً”.
وفرض الروماني رازفان لوشيسكو على اللاعبين تدريبات على فترتين “صباحية ومسائية” منذ وصول الفريق إلى المدينة النمساوية، من خلال تدريبات بدنية ومناورة فنيّة مع التركيز على الجوانب اللياقية والفنيّة.وفق “الرياضية”.
هذا، وسيؤدي الفريق الأزرق تدريباً بعد المباراة التجريبية، ضمن برنامجه التدريبي المعتاد.