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أخبار محلية > “الداخلية” تنفذ حكم القتل قصاصا في أحد الجناة بالدمام
09/07/2019   1:59 م

“الداخلية” تنفذ حكم القتل قصاصا في أحد الجناة بالدمام

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نفذت وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء حكم القتل قصاصاً في أحد الجناة بمدينة الدمام بالمنطقة الشرقية.

وذكرت الوزارة في بيان لها أن سالم بن عبدالله بن مبارك الكربي، أقدم على قَتل محمد بن عبدالرحمن بن محمد القثامي، وذلك بطعنه بآلة حادة عدة طعنات، مما أدى إلى وفاته إثر مضاربة جماعية.

وأضافت أن سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً.وفق “أخبار 24”.

“الداخلية” تنفذ حكم القتل قصاصا في أحد الجناة بالدمام

أخبار محلية
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