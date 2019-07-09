“الشورى” يطالب “البلدية” بإزالة عوائق حركة المشاة في المدن ويقر تنظيم الفحص الدوري للمركبات

وجه مجلس الشورى خلال جلسته اليوم (الثلاثاء) عدة مطالبات لوزارة الشؤون البلدية والقروية، من بينها إزالة عوائق حركة المشاة في المدن ودراسة إنشاء هيئة لهندسة وسلامة المرور، فيما أقرَّ تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات.
تفصيلاً، ناقش المجلس التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية، وطالبها بتطوير أعمال المراقبة والمتابعة لديها باستخدام التقنيات الحديثة، وتقويم استخدام الطاقة في أنشطتها المختلفة من تكييف وإنارة ونقل وأن تدرج التقويم في تقاريرها القادمة.
وشدد المجلس، على سرعة حصر المواقع والمشروعات المنفذة والمتضررة من سوء تصريف مياه الأمطار ومجاري السيول كافة، ومعالجة الوضع وفق خطة وبرنامج زمني لتفادي المخاطر مع دراسة الاستفادة من كميات مياه الأمطار المهدرة.وفق “أخبار 24”.
كما طالب المجلس بإزالة عوائق حركة المشاة في المدن السعودية وأن توضح برامجها وإنجازاتها في هذا الشأن في تقاريرها القادمة، ودراسة إنشاء هيئة لهندسة وسلامة المرور بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وفي شآن آخر، وافق المجلس خلال جلسته العادية الـ52 برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله المعطاني على مشروع تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات.