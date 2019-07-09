نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > وزارة الطاقة تعلن إطلاق المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة
09/07/2019   1:57 م

وزارة الطاقة تعلن إطلاق المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة

+ = -
716

أعلنت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، إطلاق المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة في المملكة.

وذكرت الوزارة، أن المرحلة الثانية شهدت تأهل 60 شركة منها 28 شركة سعودية و32 شركة عالمية، مقارنة بالمرحلة الأولى التي شهدت تأهل 42 شركة منها شركة سعودية واحدة.

وبينت أن مشاريع المرحلة الثانية تتضمن مشروعين للطاقة الشمسية الكهروضوئية من الفئة “أ” تتمثل في مشروع محطة رفحاء ومحطة المدينة المنورة، و4 مشاريع للفئة “ب” تتمثل في محطة الفيصلية ومحطة جدة ومحطة رابغ ومحطة القريات.وفق “أخبار 24”.

وأضافت أنه تم إغلاق استقبال الطلبات في 18 أبريل، فيما سيتم إصدار وثائق طلبات العروض للفئة “ب” يوم 18 يوليو 2019 بينما سيتم إصدار وثائق العروض للفئة “أ” في 1 أغسطس 2019.

وزارة الطاقة تعلن إطلاق المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885052522.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.