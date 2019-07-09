لجنة قضائية تدرس إضافة حكم بانتهاء الولاية على القُصَّر ببلوغهم 18 عاماً

أفادت صحيفة بتشكيل لجنة من وزارة العدل وديوان المظالم والمجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة، لدراسة إضافة حكم إلى نظام المرافعات الشرعية يقضي بانتهاء الولاية على القُصَّر ببلوغهم سن الـ18 عاماً، ما لم تحكم المحكمة المختصة باستمرارها عليه.
وذكرت صحيفة “عكاظ” نقلاً عن مصادر لها أنه إذا أراد القاصر إثبات رشده قبل سن الـ18؛ فعليه الرجوع للمحكمة المختصة.
وأضافت أنه تم التشديد على اللجنة بضرورة مراعاة الأحكام الشرعية واللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية والأنظمة ذات العلاقة والتعاملات المالية بهذا الخصوص، واقتراح ما يلزم من تعديلات في ضوء الضوابط المطلوب مراعاتها عند إعداد مشاريع الأنظمة واللوائح.
ولفتت المصادر إلى وجود دراسة للسماح بإصدار جواز مستقل للخاضعين للحضانة، واقتراح ما يلزم من تعديلات في ضوء الضوابط المطلوب مراعاتها.