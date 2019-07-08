شقيق المواطن المفقود في شلالات نياجرا يكشف الملابسات.. وصورة متداولة في “سناب شات” تثبت سقوطه

كشف شقيق المواطن الذي فُقد يوم السبت الماضي بعد سقوطه في مياه شلالات نياجرا بالولايات المتحدة، بعض المعلومات حول الواقعة، مشيراً إلى أن الأسرة تعيش صدمة كبيرة بعد علمها بالواقعة.
وقال المواطن يحيى عدوي إن شقيقه قاسم مبتعث للدراسة في الولايات المتحدة الأمريكية، مبيناً وفقاً لـ”العربية نت” أن القصة بدأت عندما ترك شقيقه زوجته وأطفاله الثلاثة عبدالله (١٢ عاما) وأرجوان (١٠أعوام) ومحمد (٨ أعوام) على جانب الشلال وذهب في رحلة مغامرات بحرية.
وأضاف أن شقيقه تأخر لأكثر من ساعتين، ما سبب قلقاً بالغاً لزوجته وأطفاله، فقامت الزوجة بالاستفسار من المتواجدين، فأكد لها شهود عيان أنهم شاهدوا شخصاً يسقط من المياه المتفرعة من الشلال، فأبلغت الزوجة السلطات المختصة التي باشرت البحث عنه على الفور.
وقال يحيى عدوي إن أشقاء زوجة أخيه في طريقهم إلى نيويورك للوقوف بجانب شقيقتهم وأطفالها الثلاثة.
وتناقل عدد من شهود العيان عبر “سناب شات” صورة قالوا إن أحد المتواجدين وثقها عبر التطبيق للحظة انجراف المفقود مع مياه الشلال، لكن الصورة لم يتم التأكد من صحة محتواها حتى الآن.
جدير بالذكر أن المفقود من أهالي قرية العدايا بمحافظة صبيا بمنطقة جازان، وحصل على موافقة وزارة التعليم لدراسة الدكتوراه في تخصص التقنية وإدارة الطيران.