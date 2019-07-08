هيئة السياحة تطلق جائزة أفضل منشأة إسكان سياحي خلال موسم الطائف‎

أعلنت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، اليوم الإثنين، إطلاق جائزة أفضل منشأة إسكان سياحي خلال موسم الطائف الذي ينطلق مع مطلع شهر أغسطس المقبل، ضمن ورشة العمل التأهيلية لمستوى جودة الخدمات المقدمة من قطاع الإيواء السياحي في المحافظة.
ووضعت الهيئة عدداً من الشروط للترشح للحصول على الجائزة، أبرزها؛ أن تكون الرخصة الصادرة من الهيئة سارية، وأن يتم التقيد بالاشتراطات ومعايير التصنيف.
كما اشترطت الهيئة عدم وجود شكاوى من النزلاء، وتطبيق المنشأة لهوية موسم الطائف وتميز تقييم المنشأة من النزلاء.وفق “أخبار 24”.