نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > بعد إيقاف سعوديين في تركيا.. السفارة تنبه إلى ضرورة حمل أصل جواز السفر‎
08/07/2019   10:40 م

بعد إيقاف سعوديين في تركيا.. السفارة تنبه إلى ضرورة حمل أصل جواز السفر‎

+ = -
755

نبّهت سفارة المملكة في تركيا السعوديين المتواجدين هناك إلى ضرورة حمل أصل جواز السفر أثناء التنقل داخل البلاد، مشيرة إلى أن الجهات الأمنية هناك لا تقبل بصورة الجواز لإثبات الشخصية.

وقالت السفارة إن هذا التنبيه يأتي نظراً لتعرض بعض المواطنين والمواطنات القادمين إلى جمهورية تركيا لغرض السياحة للإيقاف من قبل الجهات الأمنية، وذلك لعدم حملهم أصل جواز السفر أثناء التنقل.

وأكدت السفارة على المواطنين بضرورة حمل جواز السفر والحفاظ عليه من الفقدان أو السرقة أو التلف، لتقديمه للجهات الأمنية عند طلبه لغرض إثبات الشخصية.وفق “أخبار 24”.

بعد إيقاف سعوديين في تركيا.. السفارة تنبه إلى ضرورة حمل أصل جواز السفر‎

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885052450.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.