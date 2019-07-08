قد يوم السبت الماضي مواطن سعودي بعد سقوطه في مياه شلالات نياجرا في الجانب الأمريكي التابع لولاية نيويورك.
وقالت دائرة الإطفاء بالشلالات إنها تلقت بلاغاً عن سقوط رجل في المياه مساء الأحد الماضي، وهرعت فرق من الشرطة والإطفاء إلى موقع الحـادث.
وبحسب البلاغات الواردة فإن شهود عيان أكدوا أن الرجل سقط في المياه بالقرب من جسر جزيرة “غوت” التي تفصل بين جانبي الشلالات.
ولفتت دائرة الإطفاء إلى أن فرقتي إنقاذ لا تزالان تعملان في الموقع، إحداهما في موقع السقوط والأخرى في موقع منخفض قد تكون المياه جرفت الرجل إليه؛ لكن لم تتمكنا حتى الآن من العثور عليه.
وأكدت مصادر أن المواطن كان برفقة زوجته عند سقوطه، مشيرة إلى أن الجهات المختصة في وزارة الخارجية باشرت مهامها فيما يتصل بالتواصل مع عائلة المواطن وتوفير الرعاية لها والتنسيق مع السلطات الأمريكية المختصة.
وفق “أخبار 24”.