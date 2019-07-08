التحالف: إحباط محاولة إرهابية لتفجير سفينة تجارية في البحر الأحمر عبر قارب مسيّر

قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد تركي المالكي، إن القوات البحرية للتحالف تمكنت، صباح اليوم (الإثنين) من إحباط محاولة إرهابية من ميليشيات الحوثي لاستهداف سفينة تجارية.
وأوضح أن الميليشيات الإرهابية كانت تريد استهداف السفينة التي كانت تبحر جنوب البحر الأحمر بواسطة قارب مسيّر ومفخخ بالمتفجرات من نوع Blue fish.
وأضاف العقيد المالكي أن قوات التحالف البحرية رصدت القارب المسيّر أثناء تحركه، وتمكنت من اعتراضه وتدميره.
وشدّد المالكي على أن تهديد الحوثيين وإيران للملاحة والتجارة الدولية يُعدّ عملاً إرهابياً خطيراً، مؤكداً أن التحالف ماضٍ في تحييد كافة قدرات الحوثيين العدائية.وفق “أخبار 24”.