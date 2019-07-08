“العمل”: استدعينا والدة الطفلة التي ظهرت في مقطع متداول وهي تعنّف ابنتها

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم الاثنين، استدعاءها والدة طفلة ظهرت في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي وهي تعنّف ابنتها.
وقالت الوزارة إن الطفلة تعرّضت للتعنيف اللفظي والجسدي والنفسي، وإنها تلقت بلاغاً عن الحالة من خلال مركز بلاغات العنف الأسري.
وأوضحت أنها تواصلت مع ذوي الطفلة، والتقى فريق متخصص في وحدة الحماية الاجتماعية في جدة بالطفلة، ولا يزال الفريق يستكمل إجراءات دراسة حالتها؛ لتطبيق الإجراءات التي تكفل حمايتها.
وأكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حرصها على تحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي للطفلة وأسرتها، داعية إلى عدم التردد في الإبلاغ عن حالات العنف الأسري عبر القنوات الرسمية.
وكانت الوزارة قد طلبت في وقت سابق تزويدها بمعلومات عن حالة عنف، بعد تداول المقطع الذي ظهرت فيه الطفلة ووالدتها التي كانت تعنّفها بسبب إفراطها في استخدام أحد التطبيقات.وفق “أخبار 24”.