نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار المناطق > حرس الحدود ينقذ أسرة مكونة من 9 أشخاص تسرّب الماء إلى قاربهم في عرض البحر
08/07/2019   10:00 م

حرس الحدود ينقذ أسرة مكونة من 9 أشخاص تسرّب الماء إلى قاربهم في عرض البحر

+ = -
716

أنقذت الدوريات البحرية التابعة لحرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة عائلة مكونة من 9 أشخاص بعد تسرب الماء إلى قاربهم وهم في عرض البحر قبالة شواطئ ينبع.

وأوضح متحدث حرس الحدود بالمدينة المنورة، العقيد ماهر المورعي، أن مركز القيادة والسيطرة تلقى بلاغاً من مالك أحد القوارب أفاد فيه بأنه في نزهة بحرية برفقة عائلته وأن الماء تسرب إلى داخل القارب.

وأوضح المورعي أن دوريتين بحريتين توجهتا للموقع بعد تحديد موقع القارب، وتمت مباشرة الواقعة وإخلاء الأشخاص الموجودين في القارب، وهم رجل وست نساء وطفل وطفلة، إلى زورق حرس الحدود، وتم نقلهم للشاطئ بصحة جيدة، فيما تم سحب قارب الأسرة بواسطة زورق آخر بعد نزح الماء الذي بداخله.وفق “أخبار 24”.

حرس الحدود ينقذ أسرة مكونة من 9 أشخاص تسرّب الماء إلى قاربهم في عرض البحر

أخبار المناطق
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885052428.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.