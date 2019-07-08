المالكي: العمليات الإنسانية في اليمن تفوق العمليات العسكرية

قال المتحدث باسم التحالف الداعم للحكومة اليمنية الشرعية العقيد تركي المالكي إن العمليات الإنسانية التي تنفذها المملكة في اليمن تفوق العمليات العسكرية للتحالف بكثير.
وأوضح أن الشاحنات التي تحمل المساعدات الإنسانية عبر منفذ الوديعة تجاوزت 540 شاحنة محملة بالمواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الضرورية.
وأشار العقيد المالكي إلى ما تمثله الميليشيات الحوثية من خطر على الأمن العالمي، حيث نشطت بسببها التنظيمات الإرهـابية وحاولت تأسيس نواة لها في اليمن، ومنها تنظيم “داعـش” الذي تمكنت القوات الخاصة السعودية من الإطاحة بزعيمه في اليمن الملقب بـ”أبو أسامة المهاجر”.وفق “أخبار 24”.
واستعرض العقيد المالكي – في مؤتمر صحفي عقده اليوم (الإثنين) – عددا من العمليات التي نفذها التحالف مؤخراً ضد الميليشيات الحوثية والتي تضمنت استهداف دبابات وآليات عسكرية ومواقع استراتيجية للميليشيات الإرهـابية.
وأشار المالكي إلى أن التحالف رصد أكثر من 5600 عملية انتهاك لاتفاق ستوكهولم من قبل الميليشيات الحوثية التي لم تلتزم بالاتفاق.