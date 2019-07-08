“التقاعد” تعلن رفع سن التمويل في برنامج “مساكن” إلى 75 عاما

أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد، رفع سن التمويل في برنامج “مساكن” حتى سن 75 عاماً بدلاً من 70 عاماً، بهدف إتاحة الفرصة لشريحة أوسع من المشتركين والمتقاعدين للاستفادة من البرنامج.
ولفتت المؤسسة إلى أن برنامج “مساكن” هو برنامج يقدم تمويلا على صيغة المرابحة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بحيث تشتري المؤسسة العامة للتقاعد وتتملك العقار الذي يرغب فيه العميل “فيلا، ودوبكلس، وشقة، وعمائر، وأراضٍ”، ومن ثم تبيعه بالتقسيط للمستفيد “موظف/متقاعد” بهامش ربح ثابت.
يذكر أن برنامج “مساكن” يمكن أن يستفيد منه الموظفون والمتقاعدون في القطاعين العام والخاص، وهو يمتاز بالعديد من المزايا منها فترة سماح بين 3 إلى 6 أشهر للسداد، وإمكانية التضامن بين الزوجين، وفترة سداد حتى عمر 75 عاما، وغير ذلك من المزايا.وفق “أخبار 24”.