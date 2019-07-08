أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم (الإثنين)، عن استدعاء 76 مركبة من نوع “بنتلي “Continental GT” موديل 2018 – 2019، وذلك لوجود خلل قد يؤدي لوقوع حـوادث.
وأوضحت الوزارة أن الاستدعاء يكمن في وجود خلل في برمجة لوحة المفاتيح الرئيسية قد يؤدي إلى تعطل بعض وظائفها، مثل عمل الإشارات التحذيرية ومزيل الضباب والنظام الإلكتروني لمساعدة السائق في صف السيارة، ما يزيد من احتمالية وقوع حـادث.
ودعت مالكي هذه النوعية من المركبات إلى التحقق من شمول الرقم التسلسلي من خلال ( http://recalls.sa) والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانا.
وفق “أخبار 24”.