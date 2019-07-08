“المديفر” بعد لقائه خادم الحرمين: كلمات الملك لنا كانت ملهمة وعميقة

علق عدد من الإعلاميين والصحافيين على لقائهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في قصر السلام بجدة اليوم (الإثنين)، مؤكدين أنه كان لقاء ملهماً وعميقاً.
وقال الإعلامي عبدالله المديفر عبر حسابه في “تويتر”: “حظيت اليوم بشرف لقاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله.. كلماته كانت ملهمة وعميقة لنا كإعلاميين”.
من جانبه، قال الإعلامي فيصل العبدالكريم: “تشرفت اليوم بالسلام على سيدي خادم الحرمين الشريفين حفظه الله خلال استقباله لوزير الإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية ومجالس إدارات وتحرير الصحف وممثلي الإعلام السعودي. وعبر خادم الحرمين عن اعتزازه بالكفاءات الوطنية التي أصبحت تقود التنمية. شكراً سيدي على هذه الإشادة بأبناء الوطن”.وفق “أخبار 24”.
ونشر عدد من الإعلاميين والصحفيين صوراً من استقبال خادم الحرمين لهم اليوم، معربين عن سعادتهم بما لمسوه من الملك من تقدير واعتزاز بالإعلاميين السعوديين والكفاءات الإعلامية الوطنية.