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أخبار محلية > “الاتصالات”: 3 ملايين مشترك في الهاتف الثابت.. وهذا عدد مشتركي باقات مسبق الدفع والمفوتر
08/07/2019   5:04 م

“الاتصالات”: 3 ملايين مشترك في الهاتف الثابت.. وهذا عدد مشتركي باقات مسبق الدفع والمفوتر

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كشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن أن عدد مشتركي خدمات الاتصالات الصوتية المتنقلة بلغ 41.6 مليون بنهاية الربع الأول من العام 2019، بما نسبته 124.6% من إجمالي عدد سكان المملكة.

وأبانت الهيئة في تقريرها عن مؤشرات أداء قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات أن 65.8% من إجمالي المشتركين على اشتراكات مسبقة الدفع بواقع 27.4 مليون مشترك، مقابل 34.2% تعد اشتراكات مفوترة بواقع 14.2 مليون مشترك.

ووصل عدد الاشتراكات في خدمات الاتصالات الصوتية الثابتة بنهاية الربع إلى 3.12 مليون مشترك، منها 1.6 مليون اشتراك للقطاع السكني، و1.4 مليون اشتراك لقطاع الأعمال.وفق “أخبار 24”.

ورصد التقرير عدد الاشتراكات في خدمات النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات المتنقلة، والتي بلغت 29.45 مليون اشتراك بنهاية الربع، مقابل 1.9 مليون اشتراك عبر شبكات الاتصالات الثابتة بنهاية الربع، بينها 890 ألف اشتراك في خدمات الألياف البصرية، و829 ألف اشتراك في خطوط المشتركين الرقمية “DSL”، و244 ألف مشترك في التوصيلات اللاسلكية الثابتة.

“الاتصالات”: 3 ملايين مشترك في الهاتف الثابت.. وهذا عدد مشتركي باقات مسبق الدفع والمفوتر

أخبار محلية
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