كشفت الهيئة العامة للطيران المدني، عن أن نسبة رضا المسافرين عن الخدمات المقدمة في مطارات الرياض وجدة والدمام والمدينة المنورة بلغت 73% خلال شهر يونيو 2019.
وأوضحت الهيئة أن نسبة رضا المسافرين عن خدمات مطار الملك خالد الدولي بلغت 74%، وفي مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة بلغت 60%، وفي مطار الملك فهد الدولي بالدمام بلغت 73%، في مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة بلغت77%.
وأشارت إلى أن أكثر من 774 ألف مسافر شاركوا في التقييم، وجاء تقييم نحو 561 ألفًا منهم إيجابيًّا.
وتقوم الهيئة بقياس رضا المسافرين في المطارات عبر 3 معايير هي: إجراءات السفر والخدمات الأرضية، وخدمات المطار، وجودة ونظافة مرافق المطار.
وفق “أخبار 24”.