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أخبار محلية > مع انتشار فيديو لسيدة تعنف ابنتها بسبب “سناب شات”.. “العمل”: من لديه معلومة عن حالة عنف يتواصل معنا
08/07/2019   1:17 م

مع انتشار فيديو لسيدة تعنف ابنتها بسبب “سناب شات”.. “العمل”: من لديه معلومة عن حالة عنف يتواصل معنا

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دعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مَن لديه معلومات عن حالة عنف للتواصل مع مركز بلاغات العنف الأسري، في الوقت الذي تداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لسيدة تعنف ابنتها بسبب استخدامها “سناب شات” لأوقات متأخرة.

وأظهر المقطع المتداول امرأة تبث عبر حساب ابنتها في “سناب شات” وهي تقوم بضربها وسبها، وسب صديقاتها بألفاظ نابية على التطبيق وتحذرهن من التواصل معها، قائلة إن ابنتها تسهر على استخدام التطبيق حتى ساعات الصباح الباكر.

وأثار المقطع حالة من الغضب والاستنكار الواسعين على منصات التواصل الاجتماعي، حيث نشط هاشتاق على “تويتر” وأصبح ضمن الأعلى تداولاً، وطالب مغردون بالتحقيق في المقطع واتخاذ الإجراءات النظامية بشأن الأم.وفق “أخبار 24”.

من جانبه، دعا المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل مَن لديه معلومات عن حالة عنف التواصل مع مركز بلاغات العنف الأسري على الرقم (1919) أو عبر حساب المركز الرسمي في “تويتر”.

مع انتشار فيديو لسيدة تعنف ابنتها بسبب “سناب شات”.. “العمل”: من لديه معلومة عن حالة عنف يتواصل معنا

أخبار محلية
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