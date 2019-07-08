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أخبار محلية > وزير التعليم يوجه بترقية 4900 موظف وموظفة في المراتب الإدارية
08/07/2019   1:17 م

وزير التعليم يوجه بترقية 4900 موظف وموظفة في المراتب الإدارية

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وجه وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، اليوم (الإثنين)، بترقية 4900 موظف وموظفة من شاغلي المراتب العاشرة فما دون.

وأكد آل الشيخ ضرورة العناية بموظفي الكادر الإداري والعمل على ما يحقق رضاهم الوظيفي، ويسهم في تحفيزهم ويعزز من دورهم في منظومة العمل التعليمي، وتهيئة الفرص لهم لتنمية مهاراتهم الوظيفية والإدارية.

وكانت وزارة التعليم قد أصدرت قرار ترقية 988 موظفا وموظفة من المرتبة السابعة إلى الثامنة، من أصل 4900 موظف وموظفة ستتم ترقيتهم من جميع المراتب وستعلن أسماؤهم تباعاً خلال الأسابيع القادمة، وستتيح الترقيات الفرصة لترقية الموظفين والموظفات على المراتب من السادسة فما دون.وفق “أخبار 24”.

وزير التعليم يوجه بترقية 4900 موظف وموظفة في المراتب الإدارية

أخبار محلية
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