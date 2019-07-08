“صندوق الموارد البشرية” يوضح أهداف أكاديمية “هدف” للقيادة وشروط الالتحاق بها

أوضح صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، أن “أكاديمية هدف للقيادة”، تهدف لتزويد المتدربين بالعديد من التقنيات والمعلومات لتحقيق الاستثمار البشري الأفضل للمؤسسات الوطنية.
كما تهدف الأكاديمية أيضا لنقل الخبرات العالمية وتفعيل مبادئ القيادية الفاعلة المؤثرة، وذلك بالاستعانة بخبراء متميزين عالمياً، لمساعدة منشآت القطاع الخاص على بناء الكفاءات القيادية واختيار الأنسب للمناصب القيادية.
وأشار صندوق تنمية الموارد البشرية إلى أن “أكاديمية هدف” لتحقيق أهدافها تعمل على إكساب المتدربين قدرات في مجال قيادة فريق العمل وقيادة الأعمال، وتحرص على الاستفادة من النماذج العالمية في تطوير القيادات.
وأضاف أن البرنامج متاح للجنسين بشرط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وعلى رأس العمل في إحدى منشآت القطاع الخاص، وحاصل على شهادة بكالوريوس على الأقل، ولديه خبرة عملية لمدة سنوات، وخبرة في الإشراف والإدارة لا تقل عن سنتين، ومتقن للغة الانجليزية.وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن مراحل تسجيل القيادات وتنفيذ برنامج تدريب القيادات بالأكاديمية تتضمن 5 مراحل:
– المرحلة الأولى: الترشيح من قبل المنشآت عبر منصة التسجيل في الأكاديمية.
– المرحلة الثانية: تدريب مباشر لمدة 5 أيام وتوزيع المشروعات لتطبيق التعلم.
– المرحلة الثالثة: يعود المتدرب لجهة عملة لمدة “4-6 أسابيع” لتطبيق ما تعلمه، ويحضر أثناء ذلك دورات ومحاضرات إلكترونية، وجلسات توجيه “كوتشينج”.
– المرحلة الرابعة: التدريب المباشر لمدة 5 أيام.
– المرحلة الخامسة: تقديم ومناقشة المشروعات وحفل التخرج.