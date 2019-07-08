حقق طفل سعودي، يدرس في إحدى مدارس ولاية ميتشغن الأمريكية، جائزة أفضل تصميم هندسي تطبيقي للمرحلة الابتدائية على مستوى المرحلة الابتدائية في الولايات المتحدة، والتي تمنحها الجمعية الدولية للهندسة الصناعية وإدارة العمليات.
وفاز عبدالرحمن الجبر البالغ من العمر ست سنوات، بالجائزة متفوقاً على أكثر من 200 طالب وطالبة من مختلف الولايات الأمريكية.
وقال عبدالرحمن في حديث لقناة “الإخبارية” إن فكرته تتلخص في تصميم ملعب كرة قدم ذكي يمكن نقله إلى أي مكان بسهولة، بهدف تشجيع الصغار على ممارسة رياضاتهم المفضلة، خاصةً كرة القدم، أثناء تنقلاتهم ورحلاتهم الأسرية.
وأضاف أن مشروعه مرن في التنقل وسهل اللعب عليه، وهو مصمم لخمسة لاعبين فقط، لافتاً إلى أنه يطمح لتنفيذ فكرته انطلاقا من موطنه السعودية.
وفق “أخبار 24”.